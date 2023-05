Ucraina, Kiev: 'Pronti a controffensiva'

KIEV - "È tempo di riprenderci ciò che è nostro". Queste le parole del comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, Valerii Zaluzhnyi, a commento di un video postato su Telegram che contiene una preghiera per la liberazione dell'Ucraina. "Benedici la nostra offensiva decisiva!", ha scritto, secondo quanto riporta Ukrinform, che cita poi la pagina Facebook dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, secondo cui nell'ambito della "campagna di supporto informativo" per le Forze Armate è stato diffuso "uno spettacolare video" dedicato alla liberazione dell'Ucraina dagli invasori russi.In un'intervista alla Bbc, uno dei più alti responsabili della sicurezza in Ucraina, Oleksiy Danilov segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa, ha intanto annunciato che il paese è pronto a sferrare la controffensiva, che potrebbe avvenire "domani, dopodomani o tra una settimana". Il governo ucraino" - ha aggiunto - "non può permettersi di commettere errori" sulla decisione perché si tratta di "un'opportunità storica" che "non possiamo perdere"."Centinaia di dipendenti pubblici tedeschi devono lasciare la Russia, tra cui diplomatici, insegnanti e dipendenti del Goethe-Institut. Ma non è detto che questa sia la fine dell'escalation diplomatica di Mosca": lo scrive Suddeutsche Zeitung titolando "La dichiarazione di guerra diplomatica di Mosca". La Russia ha ridotto a 350 il numero del personale delle istituzioni tedesche nel Paese.