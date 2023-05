Torino, 31enne belga arrestato per furto aggravato

TORINO - Personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Torino Porta Susa ha tratto in arresto un 31enne belga, per furto aggravato a bordo treno.L’uomo, che viaggiava su un convoglio ad alta velocità, proveniente da Venezia e diretto a Torino Porta Susa, è gravemente indiziato, di essersi impossessato, poco prima di giungere a destinazione, di 4 bagagli ed un personal computer, riposti sulle cappelliere porta oggetti. Una delle vittime, resasi conto dell’accaduto, è riuscita a bloccare il giovane mentre il capotreno ha avvertito la Centrale Operativa del Compartimento Polizia Ferroviaria di Torino che ha immediatamente allertato la pattuglia presente presso lo scalo cittadino.Gli operatori hanno preso in custodia l’uomo e lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia per un controllo più accurato, che ha consentito di trovare anche una sim card e un altro pc, probabili oggetti di precedenti furti.Il 31enne è stato arrestato per furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.