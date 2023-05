Ravenna, mercoledì 17 maggio 2023 cena poetica al circolo Aurora con la poetessa Alessandra Maltoni

RAVENNA - Mercoledì 17 maggio prossimo so terrà un incontro con la poesia presso il circolo Aurora a Ravvena, in Via Ghibuzza, a cura della poetessa ravennate Alessandra Maltoni. - Mercoledì 17 maggio prossimo so terrà un incontro con la poesia presso il circolo Aurora a Ravvena, in Via Ghibuzza, a cura della poetessa ravennate Alessandra Maltoni.





Diversi poeti e scrittori come Marco Sassatelli, Mirta Contessi, Renzo Maltoni hanno annunciato la loro partecipazione alla lettura del proprio elaborato.

Durante la serata la Maltoni ricorderà il concorso nazionale "Poesia al bar" organizzato a Ravenna per dieci anni, invitando diversi partecipanti a questo incontro per il reading di versi con tema l’ambiente.

Verranno ricordate anche le liriche la "Farfalla" di Tonino Guerra e il Gelsomino Notturno di Pascoli, a fianco ai versi della Maltoni, come "Verde" e la "La panchina".

La cena alla carta sarà allieta da fiori e alberi che trasformati in versi creeranno piacevoli immagini.

Alessandra Maltoni è responsabile per Ravenna del Cenacolo Accademico Europeo Poeti nella società, che ha sede a Napoli, è risultata prima classificata al Gran Premio di poesia 2022 Mogol, candidata al premio alla carriera a Bruxelles dall’ Accademia Euromediterranea, stimata e membro di diversi sodalizi poetici, come il Convivio, invitata e figura di rilevo in diversi salotti culturali italiani, ad esempio, il salotto degli autori di Torino.

Per prenotarsi alla cena- evento si deve chiamare il Circolo Aurora, tel 0544262989, email circoloaurora.asp@gmail.com, mentre per iscriversi alla lettura dei versi si deve contattare il Centro Servizi Culturali, al tel. 05441672153.