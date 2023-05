Emilia Romagna, von der Leyen: 'Dal Pnrr 6 miliardi di euro per l'Italia'

"Tin bota. L'Europa è con voi. Anche per ripristinare l'equilibrio stravolto tra la natura e l'ambiente edificato". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che dopo la visita di ieri nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna oggi, alla Biennale di Venezia, ha sottolineato: "Il Next Generation Eu prevede 6 miliardi di euro per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane".La premier Giorgia Meloni, in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento, ha ricordato che "in 15 giorni è caduta metà di tutta la pioggia che cadrebbe nella stessa zona in un intero anno. Il bilancio è grave in tema di vittime, per cui mercoledì abbiamo proclamato il lutto nazionale, ci sono oltre 15mila evacuati, attività economiche e produttive in ginocchio. Oggi non è ancora possibile la quantificazione dei danni complessivi, che sono ingenti".Intanto la sindaca di Conselice, Paola Pula, ha firmato un'ordinanza che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari.