Zangrillo: "Berlusconi risponde bene, scenari futuri infondati"

MILANO - ''Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave in una situazione veramente difficile lui sta rispondendo bene alle terapie.

Ho letto anche io che ci sono dei personaggi che dovrebbero essere seri e che pensano di contravvenire a quella che è la regola aurea della medicina - che è di parlare quando si hanno tutte le informazioni - e che si permettono di dare delle ipotesi, delle previsioni e dei giudizi sul fatto che Berlusconi potrà o meno continuare a lavorare e a fare politica. Io provo un senso di umana pietas per il protagonista dell'articolo improvvido che è uscito oggi sulla stampa". Così il professor Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier e responsabile della terapia intensiva del San Raffaele, dove è ricoverato.