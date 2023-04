Teramo, nasconde in auto più di 2 kg di cocaina: arrestato 46enne

Il predetto, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di due panetti, occultati sotto al sedile anteriore, Iato passeggero, dell'autovettura, di sua proprietà, a bordo della quale è stato controllato, contenenti complessivamente Kg. 2 e gr. 292 di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché della somma contante di euro 1000 anch'essa sottoposta a sequestro. Inoltre, nella sua abitazione è stata rinvenuta e sequestrata la somma complessiva di euro 5.000. Il predetto è stato associato alla locale casa Circondariale a disposizione dell'A.G.

TERAMO - Nel pomeriggio dello scorso Sabato nel corso di un servizio congiunto finalizzato a scongiurare il traffico illecito di sostanze stupefacenti destinate al territorio abruzzese anche in occasione delle prossime festività personale della locale Squadra Mobile, Sezione Antidroga, unitamente a personale dell'analoga sezione della Squadra Mobile di Ascoli Piceno, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano, 46 enne residente a San Benedetto del Tronto (AP) con pregiudizi di polizia.