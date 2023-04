"Sono uno di voi", Sergio Mattarella all'inaugurazione di PizzAut

via Quirinale.it

MONZA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato stamani a Monza PizzAut, il ristorante gestito interamente da ragazzi autistici che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassina de' Pecchi.L'inaugurazione si è tenuta nella Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Erano presenti al taglio del nastro, oltre al presidente della Repubblica, il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, oltre al vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Milano Giovanni Raimondi, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone e Beatrice Tassone, una delle ragazze assunte da Coop Lombardia per lavorare da PizzAut.Il presidente si è rivolto direttamente ai ragazzi: "Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro, quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare".Il presidente della Repubblica è arrivato, accolto da molti applausi, a Monza per partecipare all'inaugurazione di PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica, 02 aprile 2023. L'inaugurazione si tiene oggi Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Ad accoglierlo sono stati il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, il vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Milano, Giovanni Raimondi e il fondatore di PizzAut Nico Acampora, insieme ai ragazzi dello staff.Mattarella ha anche riservato un elogio a Nico Acampora, il proprietario del locale: "Vorrei ringraziarlo perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile e invece adesso è la realtà. Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno".