Sindacati contro il Decreto Lavoro, oggi incontrano il premier Meloni

Alessia Pierdomenico/Shutterstock

ROMA - Sindacati e opposizioni contro il Decreto Lavoro, atteso domani in Cdm che stasera sarà preceduto dall'incontro del premier Giorgia Meloni con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Landini definisce "follia" tagliare il reddito di cittadinanza. La segretaria del Pd, Elly Schlein, parla invece di “provocazione” riferendosi alla scelta del governo di varare il provvedimento proprio nella Festa dei lavoratori: un decreto “spot”, secondo i dem, che spinge il lavoro precario e non combatte il lavoro povero.Il merito e il metodo sono sul banco degli imputati, hanno reso noto i sindacati alla vigilia dell'incontro a Palazzo Chigi, che vedrà accanto al premier i ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e del Lavoro, Marina Calderone. "Andiamo agli incontri", ma "è chiaro che essere convocati la domenica sera per un provvedimento che hanno già deciso e faranno il lunedì mattina non è quello che chiediamo", dopodiché "valuteremo i risultati", spiega Landini.Intanto è già in corso la mobilitazione unitaria che vedrà scendere in piazza CGIL, CISL e UIL per tre volte di seguito, sabato e fino a fine maggio (a Bologna il 6, a Milano il 13 e a Napoli il 20), proprio per chiedere un cambiamento delle politiche economiche e sociali.