Serie A: Juventus-Napoli 0-1, decide Raspadori

TORINO - Il Napoli mette pressione ma la prima occasione è per la Juventus con Cuadrado che impegna Meret. Buona occasione anche per Milik che di testa non colpisce molto bene. Fabbri ammonisce Locatelli tra le proteste. Al ventiseiesimo Rabiot fa bene ma non trova la deviazione in area.

Primo tempo con più Napoli in gioco ma anche occasioni Juve. Seconda frazione che inizia con una mazza occasione per Kostic ma poi è il Napoli a fare paura con Kvara.

A mezz'ora dalla fine dentro Di Maria e Chiesa e fuori Miretti e Kostic. Poco dopo dentro Fagioli per Soulé.

Doppia chance per il Napoli con Osimhen. Nel finale il Napoli accelera e la Juve soffre. Occasione per la Juve a dieci minuti dalla fine con Milik che calcia a lato. La Juventus passa con Di Maria ma Fabbri annulla il Var per fallo dubbio di Milik.

Nel finale la Juventus attacca ma il Napoli segna con Raspadori in contropiede, dopo che i bianconeri protestavano per un intervento su Cuadrado.