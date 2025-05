Tensioni Russia-Ucraina: Putin propone negoziati, Macron frena

KIEV - Sul fronte internazionale, restano elevate le tensioni tra Russia e Ucraina. In un nuovo sviluppo, il presidente russo Vladimir Putin ha avanzato la proposta di avviare negoziati diretti a Istanbul a partire dal 15 maggio. L’iniziativa giunge dopo le richieste di Kiev e di diversi Paesi europei per un cessate il fuoco della durata di 30 giorni, nel tentativo di creare una tregua umanitaria.

Tuttavia, la reazione della Francia è stata ferma. Il presidente Emmanuel Macron, parlando con i giornalisti a Przemyśl, in Polonia, al termine di una missione diplomatica in Ucraina, ha respinto la proposta russa con parole decise: “Un cessate il fuoco incondizionato non è preceduto da negoziati, per definizione. Putin sta cercando una via d’uscita, ma vuole comunque guadagnare tempo”.

Secondo l’Eliseo, la proposta del Cremlino non offre sufficienti garanzie per una risoluzione credibile e duratura del conflitto. Ogni piano che possa essere considerato serio, sottolineano fonti francesi, deve prevedere garanzie reciproche, un calendario preciso e il coinvolgimento attivo della comunità internazionale.

L'episodio mette ancora una volta in luce quanto la strada verso la pace sia complessa e costellata di ostacoli. Tra tentativi di dialogo e sospetti incrociati, il conflitto continua a pesare sul panorama geopolitico europeo, rendendo ogni spiraglio di distensione fragile e incerto.