Savona, tendono una corda in strada: individuati gli autori

SAVONA - Ieri mattina, a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno identificato due persone, ritenute responsabili di aver teso un cavo perpendicolare alle corsie di via Corradini.L’episodio, che aveva suscitato forte allarme, si è verificato nella notte del 6 aprile, quando un’auto e poco dopo, una moto, nel percorrere la citata via, avevano impattato contro un cavo teso da una parte all’altra della strada.I due, individuati dopo una serrata quanto rapida indagine, verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria, per attentato alla sicurezza stradale.Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.