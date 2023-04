Maltrattamenti in famiglia e droga: 2 arresti a Savona

SAVONA - Nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata al rintraccio di persone ricercate, intensificata dal Questore di Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, nel Capoluogo, hanno rintracciato ed arrestato un quarantottenne italiano ed un cinquantacinquenne albanese, in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona.Il quarantottenne dovrà espiare una pena definitiva di oltre cinque anni, per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali, commessi in Savona, in danno della ex convivente ed accertati dalle indagini della stessa Squadra Mobile.Il cinquantacinquenne invece, dovrà espiare circa due anni, per i reati in materia di sostanze stupefacenti, compiuti in provincia di Savona e Pisa.