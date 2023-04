Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago sul podio

Photo credits: fonte Traguardi comunicazione

In occasione di Cibus 2023, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago torna a vincere con la campagna di comunicazione "SìAsiagoDOP", promotrice d'ottimismo, raccogliendo due prestigiosi riconoscimenti per "il miglior spot radio" e la "miglior campagna stampa Consumer" ai Formaggi & Consumi Awards. In occasione di Cibus 2023, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago torna a vincere con la campagna di comunicazione "SìAsiagoDOP", promotrice d'ottimismo, raccogliendo due prestigiosi riconoscimenti per "il miglior spot radio" e la "miglior campagna stampa Consumer" ai Formaggi & Consumi Awards.





Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, testimone di scelte consapevoli nei consumi e del desiderio di valori autentici, conquista i Tespi Awards partendo dal Sì che è racchiuso nel nome ASIAGO DOP. Col messaggio di apertura e ottimismo della campagna di comunicazione "SìAsiagoDOP", il Consorzio Tutela Formaggio Asiago vince per il "miglior spot radio" e la "miglior campagna stampa Consumer" assegnati ad attività di marketing e comunicazione che si sono distinte nel 2022 da una giuria presieduta da Edoardo Gamboni e composta da 91 tra buyer di Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata, normal trade e operatori del settore.

Espressione di valori basati su una coinvolgente positività, la campagna "SìAsiagoDOP", già vincitrice, lo scorso anno, dei Formaggi & Consumi Awards col migliore Spot TV, si arricchisce ora del riconoscimento al "miglior spot radio", apprezzato per il suo carattere moderno ed accattivante, reso ancor più potente dal brano originale di grande appeal, "See far", appositamente ideato per celebrare il nuovo presente. Un messaggio che la "miglior campagna stampa Consumer", col suo grande Sì, rafforza e ribadisce invitando il consumatore a diventare ambasciatore della naturalità e qualità del formaggio Asiago basandosi sull'autenticità di un racconto che unisce le persone nell'esperienza di un prodotto espressione viva del suo territorio d'origine.