Di Maio proposto come inviato Ue per il Golfo

L'alto rappresentante Ue, Borrell, ha scritto ai Paesi Ue proponendo Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo, in cui esalta la figura dell'ex Ministro Degli Esteri italiano: "In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo con i Paesi del Golfo gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato. Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Per questo conto sul sostegno a Di Maio per attuare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo".Alla nomina di Di Maio protesta l'Italia che con la Lega sottolinea che l'ex grillino era stato proposto da Draghi e non dall'attuale esecutivo.