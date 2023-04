Daniele Torrisi, “Il passo leggero dell’elefante” è il nuovo romanzo

“Udiva la sua voce che cercava, in maniera chiara ma allo stesso tempo tecnica, di spiegargli i suoi errori ma soprattutto vedeva ancora il suo meraviglioso sorriso che avrebbe avuto la capacità di rasserenare l’animo dell’uomo più tormentato sulla faccia della terra”.

Daniele Torrisi con il suo lavoro editoriale intitolato: “Il passo leggero dell’elefante”, va ad affrontare un tema delicato e difficile per chi soffre d’obesità e il più delle volte è vittima di insulti. Il protagonista di questo romanzo è Nicholas, un giovane ragazzo che è devastato sia al livello mentale che fisico a causa di una grave forma di obesità. Nicholas lotterà con tutte le sue forze pur di riuscire a liberarsi dei chili di troppo ed è proprio durante il suo percorso di rinascita che incontrerà Nina, un attraente personale trainer che dietro a un sorriso smagliante nasconderà una relazione malata. Nonostante l’opposto stile di vita tra i due nascerà un pericoloso feeling, sarà amore? Un romanzo struggente che permetterà attraverso le descrizioni d’autore di immedesimarci nel protagonista e condurrà noi tutti verso una saggia riflessione.

Daniele Torrisi vive a Catania, città in cui gestisce un bar insieme alla sua famiglia. Sin da piccolo, si accorge di essere portato per la scrittura ma non riesce a condividere e a tirare mai fuori questa passione. Fino a questo momento. Per tutta la vita soffre a causa dei suoi chili di troppo, combattendo per gli ultimi dieci anni contro un grado elevato di obesità, al tal punto da spingere l’autore nel precipizio della depressione. Durante la quarantena, causata dalla pandemia del Covid-19, sua moglie Paola, lo convince a mettere nero su bianco, alcune sue esperienze personali che, mescolate con trame frutto della sua immaginazione, hanno dato vita al presente romanzo. Il sogno dell’autore è aiutare chi legge, difatti spera vivamente che questo testo possa essere utile a rappresentare un barlume di speranza per chi sta combattendo la sua personale lotta contro l’obesità.