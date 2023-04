Comunali: De Toni strappa Udine al centrodestra, è nuovo sindaco

UDINE - Ribaltone ad Udine dove Alberto Felice De Toni diventa primo cittadino battendo al ballottaggio il sindaco uscente Pietro Fontanini. "Udine ha scelto di cambiare. Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale". Così il neo eletto. De Toni, eletto nel turno di ballottaggio con 18.576 voti pari al 52,85 per cento, è sostenuto da una coalizione di centro sinistra con Terzo Polo e liste civiche e al ballottaggio ha avuto l'appoggio del M5s. Il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Unione di Centro, ha ottenuto invece 16.573 voti pari al 47,15 per cento.Si tratta della prima vittoria elettorale per Elly Schlein nei suoi quasi primi due mesi da segretaria del Pd. "Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria - scrive in una nota la segretaria del Pd - costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". Per Debora Serracchiani "il centrosinistra" deve "ripartire da Udine". "Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto", ha detto Ettore Rosato di Italia Viva, uno dei primi a commentare il voto.