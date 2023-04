Champions: Napoli-Milan 1-1, non riesce la rimonta agli azzurri di Spalletti

via Ac Milan fb





Nella ripresa il Kvaratskhelia sbaglia il rigore per un possibile pareggio, arrivato tardi al 93' con Osimhen. In semifinale il Milan incontrerà la vincente tra Benfica e Inter.

NAPOLI - Il Napoli fallisce la rimonta contro Maradona e il Milan va in semifinale di Champions League. Dopo l'1-0 rossonero all'andata, gli azzurri stasera non sono andati oltre l'1-1. Gara subito in salita per i partenopei con il gol di Giroud al 43', dopo che lo stesso attaccante francese aveva sbagliato un rigore.