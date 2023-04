25 aprile, Mattarella: 'Tenere viva memoria Liberazione'

via Quirinale.it

ROMA - Partono le tradizionali celebrazioni per la Festa della Liberazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto alle 9 una corona d'alloro all’Altare della patria, accompagnato dai presidenti di Camera e Senato, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro della Difesa Crosetto. Il capo dello Stato si recherà poi al parco della Resistenza di Cuneo e nel pomeriggio visiterà Borgo San Dalmazzo e Boves.Mattarella ieri, nel corso dell'incontro al Quirinale con una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d'arma, nella ricorrenza del 78esimo anniversario della liberazione, ha lodato "l'impegno e la determinazione che le vostre associazioni impiegano ogni giorno per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista".La premier Giorgia Meloni in occasione del 25 aprile ha scritto una lettera al Corriere della Sera: “Da molti anni, e come ogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo. Il frutto fondamentale del 25 Aprile è stato, e rimane senza dubbio, l'affermazione dei valori democratici”. Al corteo di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, ci saranno, tra gli altri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il sindaco Beppe Sala.La premier, dopo aver partecipato alla cerimonia all'Altare della Patria, alle 10 sarà alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro al Mausoleo delle Fosse Ardeatine da parte del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in rappresentanza ufficiale del governo.Al corteo di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, ci saranno, tra gli altri, la segretaria del Pd, Elly Schlein e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parteciperà a Castelvetrano alla cerimonia di svelamento della teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l'auto su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone il giorno della strage di Capaci.Il presidente del Senato, Ignazio la Russa, dopo aver reso omaggio all'Altare della Patria accompagnando il Presidente della Repubblica, sarà a Praga, dove alle 12.15 interverrà alla Riunione dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea. Nel pomeriggio deporrà una corona al Monumento di Jan Palach, quindi visiterà il campo di concentramento di Theresienstadt.