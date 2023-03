Vuole gettarsi dal ponte: salvato dagli agenti

Il ragazzo non ha precisato su quale ponte si trovasse, ma poco dopo la Volante di zona ha individuato il giovane nei pressi del viadotto San Martino della transcollinare SS 656. Spaurito, in piedi oltre il guard-rail con una mano aggrappata al tubo della barriera e con l'altra al telefono in vivavoce, è stato trovato dai poliziotti mentre era ancora a colloquio con il 113.





Sulla carreggiata in direzione Chieti aveva lasciato la propria autovettura ferma con le quattro frecce inserite. Alla vista dei poliziotti il giovane ha intimato loro di non avvicinarsi; motivo per cui è iniziata un'opera di mediazione tra il malcapitato, l'operatore del 113 e gli agenti in strada per farlo desistere dal compiere l'insano gesto, visto che più volte ha minacciato di buttarsi nel vuoto.





Solo dopo circa un'ora di trattativa gli agenti, grazie alla loro empatia, lo hanno convinto a desistere da qualsiasi azione autolesiva e lo stesso ha scavalcato il guard-rail portandosi sulla sede stradale dove i poliziotti lo hanno accolto con un abbraccio e lo hanno accompagnato al pronto soccorso affidandolo ai sanitari.

CHIETI - Nella nottata di ieri, intorno alle 3:20, è giunta una richiesta di aiuto sulla linea di emergenza 113 da parte di un ragazzo che riferiva di trovarsi sul parapetto di un ponte a Chieti ed aveva intenzione di togliersi la vita. L'operatore della sala operativa ha avviato immediatamente le ricerche, diramando la nota alle Volanti e tenendo la persona impegnata a colloquiare al telefono.