Tv: venerdì 17 marzo in prima serata su Italia 1 il film "Jack Reacher - Punto di non ritorno"



Venerdì 17 marzo, in prima serata, su Italia 1 arriva il film "Jack Reacher - Punto di non ritorno" di Edward Zwick con Tom Cruise. Venerdì 17 marzo, in prima serata, su Italia 1 arriva il film "Jack Reacher - Punto di non ritorno" di Edward Zwick con Tom Cruise.





Dopo aver smantellato una gang di trafficanti di esseri umani, l’ex maggiore dell’esercito americano Jack Reacher (Tom Cruise), ora diventato un giustiziere vagabondo, fa ritorno in Virginia per mantenere la promessa di un invito a cena con il maggiore Susan Turner, con la quale aveva lavorato durante i suoi viaggi e di cui è diventato grande amico. Il colonnello Sam Morgan lo avvisa che Turner è stata accusata di spionaggio e quindi è stata arrestata. Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla a uscire di prigione e scoprire la verità dietro una grande cospirazione del governo per scagionare l'amica e salvare le loro vite.