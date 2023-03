Puglia: la Casa Sollievo della Sofferenza ha donato vari macchinari alla United Towns Agency Italia Coopération Ecosoc

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - La struttura IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San PIO DI PIETRALCINA DI SAN GIOVANNI ROTONDO, rappresentata dal suo Direttore Generale, il Dott. Michele Giuliani, ha annunciato di aver donato all’organizzazione umanitaria Unité Towns Agency Coopération Ecosoc (UN) macchinari sanitari, tra cui ecografi, arredi e fibre ottiche.La donazione verrà destinata all’ospedale di Nigeria Yobe State Univerdity Teaching Damaturu, dove la Principessa Abigail Amalaha si occuperà di organizzare la distribuzione dei macchinari nella sede dell’Unuted Towns Agency Nigeria.La Presidente dell’organizzazione in Italia, Rossana Rodà, ha spiegato che l’UN si occupa di cooperazione e sviluppo in diversi Stati, promuovendo i diritti delle donne e dei bambini. Inoltre, la Rodà ha sottolineato che l’Italia, membro delle Nazioni Unite, ha sempre dato un contributo significativo in prima linea su questioni di natura etica e socio-umanitaria.L’organizzazione internazionale rappresentata dalla Presidente Rodà in Italia e dal Comitato a Ginevra, da anni si adopera per costruire scuole e formare giovani, donne e promuovere i diritti dei più deboli, in collaborazione con i Governi.Il Presidente Rossana Rodá oltre al ruolo istituzionale che ricopre presso l’Agenzia United Towns Cooperation , da anni attraverso le associazioni socio/economiche culturali di cui è fondatrice Asigitalia E.T.S ed Haziel international si occupa in prima persona della cooperazione internazionale .La donazione della struttura IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San PIO DI PIETRALCINA DI SAN GIOVANNI ROTONDO rappresenta un ulteriore contributo italiano alla cooperazione internazionale e alla promozione dei diritti umani.Si ringrazia la struttura IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San PIO DI PIETRALCINA DI SAN GIOVANNI ROTONDO per la loro generosità e l’organizzazione umanitaria Unité Towns Agency Coopération Ecosoc (UN) per il loro impegno nella promozione della cooperazione e dello sviluppo internazionale.