Moda: a Prato "Benvenuta Primavera" grazie agli abiti della stilista Eleonora Lastrucci

- Sarà anche vero che una rondine non fa primavera, tuttavia ieri sera presso il "Beste Hub" di Prato, nella splendida serata di beneficenza dedicata alla stilista pratese Eleonora Lastrucci svolta sotto l’egida dell’ "Associazione Toscana Tumori" ed il "Lions Club Prato Castello dell’Imperatore" che tanto si presta per i ‘Service’ d’aiuto alla persona nonché per il sociale e la cultura in tutte le sue sfaccettature. La primavera in boccio era data anche da svolazzanti rondinelle e gentili fiorellini a forma di spille, passate per capelli, indossate dalle ‘mille’ ed elegantissime modelle che hanno sfilato nella struttura moderna: bianca con corridoi soprastanti ed ampie scale che permettevano l’uscita delle raffinate modelle, con i favolosi abiti da cerimonia ‘firmati’ Eleonora Lastrucci.