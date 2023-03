Educazione alla scienza divertente e interattiva: Ricercamondo a Cassano Scienza dal 27 marzo al 1° aprile all’IISS Leonardo da Vinci

MILANO – Laboratori ed esperimenti per i più piccoli, per avvicinarli al mondo della scienza ma anche per scoprire cos’è la plastica e perché è importante riciclarla: questo e molto altro è Ricercamondo, il progetto di Henkel per l’educazione alla scienza. Un’iniziativa che quest’anno partecipa per la prima volta a Cassano Scienza, il festival della scienza organizzato dall’associazione Multiversi e dall’IISS Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge, in programma dal 27 marzo al 1° aprile 2023. – Laboratori ed esperimenti per i più piccoli, per avvicinarli al mondo della scienza ma anche per scoprire cos’è la plastica e perché è importante riciclarla: questo e molto altro è Ricercamondo, il progetto di Henkel per l’educazione alla scienza. Un’iniziativa che quest’anno partecipa per la prima volta a Cassano Scienza, il festival della scienza organizzato dall’associazione Multiversi e dall’IISS Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge, in programma dal 27 marzo al 1° aprile 2023.





Arrivato in Italia nel 2016, Ricercamondo ha l’obiettivo di stimolare nei bambini della scuola primaria l’interesse verso le discipline STEM con modalità divertenti e interattive, facendoli partecipare in prima persona a laboratori ed esperimenti. Il laboratorio proposto a Cassano sarà "Plasti…che?!" e sarà aperto previa iscrizione a tutti i bambini delle classi III, IV e V della scuola primaria e ai ragazzi del primo anno della scuola secondaria di primo grado. 90 minuti per scoprire che cos’è la plastica, le sue caratteristiche principali e perché è importante riciclarla. Un’occasione unica per unire le spiegazioni delle divulgatrici scientifiche a esperimenti realizzati direttamente dai bambini.

Ma non è tutto: Ricercamondo presenterà anche "Plasticamente: vizi e virtù del materiale più controverso del secolo", lo science show aperto a tutti in cui le divulgatrici scientifiche tracceranno un percorso alla scoperta di alcune caratteristiche dei diversi tipi di plastica. Idee, spunti di riflessione e un quiz interattivo stimoleranno i partecipanti a riflettere sulle implicazioni dell’utilizzo di questo materiale in termini di impatto ambientale, smaltimento e riciclo. L’auditorium Maria Lassandro dell’IISS Leonardo da Vinci aprirà le porte a curiosi e interessati venerdì 31 marzo alle 17:30.

Ricercamondo è solo uno dei tanti progetti di Henkel nell’ambito dei suoi obiettivi di sostenibilità. "Nella nostra strategia, sostenibilità vuol dire impegno ambientale ma anche sociale" ha spiegato Giusi Viani, Head of Corporate Communication di Henkel Italia. "Per noi è fondamentale promuovere progetti e iniziative nelle comunità in cui operiamo che vadano al di là delle nostre attività di business. Portiamo Ricercamondo in tutta Italia proprio per rafforzare questo tipo di impegno e, dopo il periodo forzato di laboratori online, la cornice di Cassano Scienza è l’occasione migliore per tornare nei territori di tutto il nostro Paese anche in presenza".

Sul sito del festival è possibile iscriversi al laboratorio "Plasti…che?!" di Ricercamondo. Dal 27 al 31 marzo le attività sono riservate alle scuole, il 1° aprile gli esperimenti aprono le porte alle famiglie con bambini.