Ancona, arresto internazionale da parte della Squadra Volanti

ANCONA - In tarda mattinata di ieri, gli Agenti delle Squadre Volanti durante il servizio di controllo del territorio, in Viale della vittoria hanno proceduto agli accertamenti sulle generalità di una persona di sesso maschile, identificata in M.K. di 36 anni, cittadino albanese .Da una prima interrogazione della Banca Dati Interforze era emerso che a carico dell'uomo vi fosse una segnalazione di arresto ai fini estradizionali per conto dell'Autorità Giudiziaria estera. Pertanto, il medesimo cittadino extra U.E. é stato accompagnato presso i locali della Questura per gli ulteriori accertamenti del caso.E' stata effettuata una verifica sulla suddetta segnalazione di arresto internazionale tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che ne confermava la validità. Le ricerche in campo internazionale risultavano inserite in virtù di un mandato di arresto internazionale emesso nel 2015 dall' Autorità Giudiziaria albanese, per lesioni gravi a seguito di una rissa con utilizzo di un'arma impropria.A seguito di sentenza emessa con una pena inflitta di 2 anni, il predetto cittadino extra U.E. deve scontare una pena residua di un anno, sette mesi e quattro giorni di reclusione. A conclusione degli accertamenti il personale operante ha tratto in arresto il predetto cittadino albanese e lo ha associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione del signor Presidente della Corte di Appello di Ancona.