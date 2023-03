Al via il Crowdfunding per Fly Free Airways, compagnia aerea privata



PRATO - Fly Free Airways Tour Operator, la nascente compagnia aerea privata specializzata in business travel management e turismo esperienziale, ha annunciato un aumento di capitale e la ricerca di nuovi soci investitori. Per questo, la società ha avviato una campagna di crowdfunding su - Fly Free Airways Tour Operator, la nascente compagnia aerea privata specializzata in business travel management e turismo esperienziale, ha annunciato un aumento di capitale e la ricerca di nuovi soci investitori. Per questo, la società ha avviato una campagna di crowdfunding su https://crowdinvestitalia.it/equity-crowdfunding/FLY_FREE_AIRWAYS





Gli investitori avranno la possibilità di beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui un ROI immediato del 140% se si investe entro la fine del mese di marzo.

Infatti, la società ha un round importante in chiusura al 31 Marzo 2023, con bonus quote del 10%, il che significa che il ROI diventa del 130% + 10% quote free. Gli investitori diventeranno anche comproprietari della futura compagnia aerea e tour operator specializzato in business travel management e potranno beneficiare di un'utile immediato.

Inoltre, gli investitori potranno beneficiare del 50% di credito d'imposta immediatamente utilizzabile, del 50% di voucher per viaggi vacanze in voli charter e del 30% di ore di volo privato incluse.

"Questa è un'opportunità unica per investire in una compagnia aerea e tour operator specializzato in business travel management e turismo esperienziale" ha dichiarato il portavoce della società.

"Grazie al credito d'imposta e al bonus del 10%, l'opportunità è ancora più allettante. Invitiamo tutti gli interessati a contattarci direttamente per saperne di più. Altro vantaggio è quello di entrare a far parte di un Club Privato di Imprenditori del Lusso GOLD WING - Il Club dei 300 - un club chiuso, in cui sarà possibile ottenere grandissima visibilità e networking tra i soci e godere di vantaggi esclusivi" ha dichiarato il fondatore e CEO, il Cav. Dott. Francesco D'Alessandro.