Ucraina-Russia, colloqui a Istanbul senza Zelensky e Putin: delegazioni pronte al confronto

ISTANBUL – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non parteciperà ai colloqui di Istanbul con la Russia, ma ha deciso di inviare una delegazione ufficiale. A riferirlo all’agenzia AFP è stato un rappresentante del governo ucraino. Lo stesso vale per Vladimir Putin: anche il leader del Cremlino non sarà presente ai tavoli negoziali.

La delegazione ucraina sarà guidata dal ministro degli Esteri Andreii Sybiha, dal ministro della Difesa Rustem Umerov e dal capo dell’ufficio presidenziale Andrij Yermak. Dalla parte russa, invece, i colloqui saranno guidati dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, già protagonista dei precedenti incontri diplomatici.

Intanto, dagli Stati Uniti, l’ex presidente Donald Trump – attualmente in visita a Doha, in Qatar – ha dichiarato che potrebbe recarsi in Turchia “se i negoziati dovessero procedere”. “Sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì”, ha affermato durante una conferenza stampa nella capitale qatariota, seconda tappa del suo tour nel Golfo.

Nel frattempo, i toni della diplomazia restano accesi. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha duramente attaccato Zelensky, definendolo “un clown, un fallito, una persona dall’istruzione sconosciuta”, in risposta alle parole del presidente ucraino, che aveva bollato la delegazione russa come “una farsa”.

I colloqui di Istanbul rappresentano il primo incontro diretto tra le due delegazioni dopo settimane di scontri e tensioni sul terreno. Resta alta l’attenzione internazionale sul possibile esito di questi nuovi tentativi di dialogo.