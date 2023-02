Gastronomia: Pomup e il pomodoro semisecco

Pomup è un’azienda di famiglia nata dall’amore per il pomodoro, una materia prima preziosa e dall’ambizione di voler creare un prodotto inconfondibile. Pomup è un’azienda di famiglia nata dall’amore per il pomodoro, una materia prima preziosa e dall’ambizione di voler creare un prodotto inconfondibile.





Passione e dedizione oltre agli ingredienti di alta qualità sono i tratti distintivi di tutta la produzione Pomup – un pomodoro semi secco ma fresco, croccante fuori e morbido dentro.

L’azienda nasce oltre 30 anni fa, quando Vito e Lucia, erano ancora molto piccoli, i loro genitori hanno deciso di intraprendere questa avventura: sono state tantissime le notti che hanno trascorso all’interno dei locali forno, sperimentando modi e tempi di produzione, senza mai cedere alla tentazione di mollare.

Alla fine la passione e la dedizione hanno prevalso su tutte le difficoltà incontrate durante il percorso, e da quello che nella nostra infanzia era un “semplice pomodoro” è nato un vero e proprio tesoro che per l’azienda è motivo di orgoglio.

I figli, ispirati da tanto amore per questo lavoro, hanno scelto di prendere parte a questo grande progetto di famiglia che è Pomup, per continuare a sognare in grande e raggiungere sempre nuovi obiettivi.

Oggi l’azienda familiare è una squadra affiatata della quale fa parte anche Mauro, agronomo ed esperto del settore che fornisce un prezioso contributo seguendo tutto il processo della fase produttiva: è anche grazie alle sue competenze se il pomodoro semi-dried Pomup è così delizioso.

Nell’azienda di famiglia, ognuno ha il suo specifico ruolo, ma ogni decisione importante viene condivisa e presa insieme: è così che l’azienda trova ispirazione e la forza di produrre un pomodoro di alta qualità, unico nel suo genere.

Ogni giorno produciamo con amore pomodori Pomup con le materie prime che abbiamo imparato a conoscere e amare sin da piccoli e ogni vasetto racchiude in sé tutta la passione che guida e unisce intere generazioni.

I pomodori semisecchi freschi sono il risultato di amore, dedizione e desiderio di continuare a valorizzare il pomodoro in tutte le sue forme, trasformando questa bellissima e rossa materia prima in un prodotto semplice ma estremamente delizioso.