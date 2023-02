Furto aggravato a Terni: denunciate due persone

Uno dei due uomini è sceso dall’auto con due grosse taniche di plastica, ha scavalcato la recinzione e dopo 10 minuti circa, l’auto ripartiva alla volta di Terni per fermarsi in un locale nei pressi dello Stadio.

E’ stato lì, che i poliziotti hanno controllato i due e il contenuto della vettura: a bordo sono state trovate 4 grosse taniche piene di gasolio ed un tubo di gomma giallo, verosimilmente per aspirare i liquidi; i due sono stati portati in Questura e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo alla guida dell’auto, di 56 anni, residente a Terni ed originario della Puglia, era anch’egli pregiudicato.



Sono stati entrambi denunciati e il 45enne è stato anche segnalato per l’aggravamento della misura dell’obbligo di dimora, in quanto avrebbe dovuto essere in casa dalle 20.00 alle 07.00 e non avrebbe dovuto lasciare il Comune di Terni.



La mattina successiva, il 31 gennaio, gli investigatori della Mobile ternana hanno effettuato un altro sopralluogo nel parcheggio dei veicoli industriali ed hanno rinvenuto altre 3 grosse taniche di plastica ed un tubo giallo di gomma ancora infilato nel serbatoio di un veicolo.

I fatti: la 3° Sezione della Squadra Mobile ternana, nella nottata di martedì era impegnata in un’attività di perlustrazione in varie aree della città, recentemente oggetto di reati predatori, con particolare attenzione ad abitazioni e luoghi frequentati da pregiudicati; è proprio nei pressi di una casa di un ternano di 45 anni, già colpito da un obbligo di dimora, che gli agenti hanno visto un’auto di grossa cilindrata farlo salire a bordo e dirigersi verso Maratta Bassa, alle porte di Narni Scalo e fermarsi davanti ad un’area di parcheggio di veicoli industriali e mezzi d’opera.