Cospito, Nordio attende relazione pg Torino su 41 bis

TORINO - Si attende oggi il parere della Procura di Torino sulla richiesta di revoca del 41 bis su cui spetterà poi al ministro della Giustizia Carlo Nordio sciogliere la riserva, mentre Alfredo Cospito, nell'ex centro clinico del carcere milanese di Opera, dove viene assistito 'ad horas' e dove continua lo sciopero della fame.L'esponente della Federazione Anarchica Informale alza l'asticella nella sua 'battaglia' contro “un sistema barbaro e da Santa Inquisizione”: da martedì rifiuta gli integratori così come il cibo. Anche lui ieri è stato visitato dai medici e i suoi parametri sono nella norma.Cospito ha confidato a chi è andato a trovarlo di "voler vivere" ma anche di "non se la sentiva di condannare gli attentati anarchici" che stanno incendiando il clima in Italia e in Europa. Potrebbe arrivare già nelle prossime ore, ma più realisticamente non prima di venerdì, la decisione del ministro della Giustizia sulla condizione carceraria dell'ideologo Fai con cui è in corso un braccio di ferro sul carcere duro da 105 giorni.Con il ministro che fa intendere di non voler fare marcia indietro perché, come ha riferito Camera, "si aprirebbe una diga a tutta una serie di pressioni da parte di detenuti che si trovano nello stesso stato" se le sue condizioni di salute salute" se le sue condizioni di salute "finissero" per essere un condizionamento all'allentamento del 41bis”.Solo dopo l'esame congiunto delle due relazioni sarà possibile sciogliere la riserva: "In questo momento non sono in grado di prendere una decisione se prima non ho esaminato i pareri di queste magistrature".