Vibo Valentia, tre soggetti segnalati per droga e due patenti ritirate

VIBO VALENTIA - Continua l’attività di intensificazione dei servizi voluta dal Questore della provincia di Vibo Valentia, anche in concomitanza con gli ultimi giorni dell’anno.Nello specifico sia il 30 che il 31 uu.ss., la Questura di Vibo Valentia ha aumentato gli equipaggi con il raddoppio, rispetto al normale, delle vetture messe sul campo da parte della Squadra Mobile e della Squadra Volanti.Il rinforzato servizio, al quale hanno preso parte attiva anche personale della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine e delle Squadre di Pg del Commissariato di Serra San Bruno e di Tropea, ha permesso di garantire l’ordine pubblico e, pertanto, il regolare svolgimento dei festeggiamenti senza riscontrare alcuna problematica per la pubblica incolumità, quali risse, danneggiamenti o altro.E’ stato eseguito un ampio e capillare controllo nelle zone del centro cittadino, soprattutto quelle gravitanti attorno alla Scalinata Versage e a Corso Umberto e sono state sequestrate diverse dosi di marijuana con, nello specifico, 3 soggetti segnalati alla locale Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.Ed ancora al fine di prevenire incidenti stradali, diversi sono stati i test effettuati su strada proprio per verificare l’ipotesi che ci si fosse posti alla guida di veicoli dopo aver bevuto bevande alcoliche.Di fatti, un conducente è stato trovato con un valore superiore a quello conseguito e, pertanto, oltre alla prevista sanzione amministrativa, gli è stata ritirata la patente di guida. Stessa sorte è toccata ad un'altra persona che è stata trovata con alcune dosi di droga in macchina.Anche in questo caso oltre alla segnalazione al Prefetto, la patente è stata ritirata per i successivi accertamenti.Complessivamente, sono stati identificati 314 individui dei quali 50 pregiudicati e 142 veicoli.