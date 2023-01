Vibo Valentia, aggredito in centro: identificato e denunciato l'aggressore

VIBO VALENTIA - Nei giorni scorsi si è presentato in Questura un uomo che, fortemente scosso e dolorante, affermava di essere stato aggredito con diversi calci e pugni da parte di un altro soggetto. Personale della Squadra Mobile si è attivato al fine di prestare le necessarie cure facendo giungere un’ambulanza che, dopo i primi accertamenti, ha condotto il malcapitato presso il locale ospedale.Inoltre si sono effettuate una serie di verifiche che hanno consentito agli investigatori di individuare il luogo dell’aggressione, alcuni testimoni che vi avevano assistito e diversi impianti di video sorveglianza che sono stati analizzati.In seguito agli accertamenti compiuti si è ricostruita la dinamica dei fatti che permetteva di evidenziare che i due soggetti si erano incontrati insieme ad una donna. Ne è scaturita una accesa discussione durante la quale l’aggredito ha avuto la peggio venendo ripetutamente colpito con schiaffi e pugni nonché sovrastato sino a cadere a terra. L’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio e ha consentito di porre fine all’aggressione dopo il compimento della quale, il responsabile è salito a bordo della sua autovettura assieme alla donna, dileguandosi.Nonostante la presenza di pochi elementi, gli uomini della Squadra Mobile sono riusciti ad individuare la targa della macchina dell’aggressore e, pertanto, da un attento incrocio di dati investigativi, si è giunti all’identificazione dell’autore del reato e della donna che si accompagnava con lo stesso. Le parti sono state convocate in ufficio e dopo le incombenze del caso si delineava una ricostruzione dell’avvenimento perfettamente coincidente con quanto riferito dalla vittima in sede di denuncia.L’aggredito dopo essere stato visitato dai medici dell’ospedale ha riportato una prognosi di 21 giorni salvo l’ulteriore necessità di effettuare altri approfondimenti diagnostici avendo riportato alcune lesioni nonché la lussazione della mandibola.