Torino: catturato cittadino tunisino ricercato

TORINO - Il personale della Polizia di Stato di Torino ha fermato nel centro città un 56enne di nazionalità tunisina, traendolo in arresto in quanto destinatario di un ordine di carcerazione relativo a pene concorrenti emesso nel Marzo 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.Il tutto è nato quando una coppia di poliziotti liberi dal servizio che si trovava sulla centralissima via Garibaldi per una passeggiata domenicale, ha notato il cittadino tunisino, che stava camminando proprio davanti a loro, effettuare dei movimenti sospetti.L’uomo, infatti, si avvicinava furtivamente ad una coppia di anziani, tentando di asportare loro il cellulare, ma il tempestivo intervento della coppia di agenti, che ha di fatto interrotto sul nascere la condotta criminosa, ha permesso alle vittime di non perdere il possesso del bene.Grazie all’intuito degli operatori che sono intervenuti nonostante non fossero in servizio, qualche ora più tardi presso gli Uffici della Questura di Torino, è stato possibile identificare compiutamente il soggetto che è risultato essere latitante da oltre 10 mesi. L’uomo è stato condotto in carcere dove dovrà scontare quasi 1 anno di reclusione in ottemperanza al provvedimento di cumulo pene per reati predatori.