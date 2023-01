Sanremo 2023: saranno i Mc Vicar a curare il look degli ospiti

- Saranno Antonio Giampà e Francesco Mc Vicar a curare i nuovi talenti del Festival di Sanremo 2023. Prepariamoci dunque a vedere gli artisti e i presentatori del 73° Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all'11 febbraio 2023, in una nuova luce. Grazie all'ingaggio di Antonio Giampà e Francesco Mc Vicar, due artisti lametini specializzati in dermopigmentazione e tricopigmentazione, gli ospiti ed i conduttori del Festival avranno un look impeccabile.