La riforma, che dovrà essere approvata dal Parlamento, trova il contrasto della sinistra e dei sindacati.

La Francia ha annunciato la riforma che aumenta l'età per andare in pensione che passerà da 62 a 64 anni. A darne l'annuncio è stata il Primo Ministro Elisabeth Borne, che ha spiegato come il passaggio avverrà in maniera graduale con l'età pensionabile che dovrebbe aumentare di 3 mesi ogni anno fino al 2030 in cui la riforma verrà completata.