“Lettere a Sofia” la raccolta di poesie scritte dall’autrice Giovanna Fracassi

“Non smetteremo di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta.”

L’autrice Giovanna Fracassi presenta al pubblico dei lettori il suo ultimo lavoro editoriale “Lettere a Sofia” Tomarchio editore. Il filo conduttore che accomuna tutte le epistole è la ricerca di senso che non approda mai ad una conclusione in quanto nessuna verità o certezza è data in modo definitivo, ogni risposta apre infatti ad altri interrogativi. È un libro piuttosto complesso e si differenzia molto da tutti i suoi precedenti lavori. Si tratta di una raccolta di epistole nate dalla necessità di scrivere le riflessioni che l’autrice sviluppa, nel corso di un anno, attorno ai grandi temi dell’esistenza: l’amicizia, l’amore, il lutto, il dolore, l’assenza, l’angoscia, i rapporti con i figli, con la propria professione di docente, ma anche la gioia, la bellezza, la scoperta di tutto ciò che ci circonda.

Giovanna Fracassi è una scrittrice vicentina. Sin da piccola è circondata da un ambiente ricco di cultura e ha modo di accedere alla biblioteca di famiglia. È appassionata di libri e le sue letture spaziano tra vari generi: romanzi storici, poesia e saggi. Ha la passione per lo studio della letteratura, della filosofia, della storia, studia anche pedagogia e psicologia e ciò la condurrà a conseguire dapprima il diploma di Liceo psico-pedagogico e successivamente la Laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università di Padova.

Ha esordito con la casa editrice Rupe Mutevole nel 2012 con la raccolta poetica “Arabesques”, segue nel 2013 “Opalescenze”, nel 2014 “La cenere del tempo”, nel 2015 “Emma alle porte della solitudine”, nel 2017 “Nella clessidra del cuore”, nel 2018 “L’albero delle filastrocche”. Nel 2016 ha pubblicato con Kimerik la raccolta “In esilio da me”, nel 2018 con Kubera Edizioni “Il respiro del tempo” e nel 2021 con Rupe Mutevole una raccolta poetica dal titolo “La brace dei ricordi” ed un fortunato libro di favole e filastrocche intitolato “Nel magico mondo di Nonna Amelia”. Nel 2021 è diventata autrice della Tomarchio Editore con una raccolta poetica intitolata Il canto della memoria nell’antologia “Conversazioni poetiche” Autori Vari e nel 2022 con il libro Lettere a Sofia.