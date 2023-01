Fermo, sigilli per un night club di Porto San Giorgio

FERMO - Dopo i provvedimenti di chiusura temporanea di un bar situato nel comune di Porto San Giorgio e di un altro ubicato nel comune di Porto Sant’Elpidio adottati nei giorni scorsi, il Questore di Fermo, Rosa Romano ha stabilito la sospensione temporanea della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. anche ad un'altra attività, stavolta un locale notturno del litorale sangiorgese, imponendone la chiusura.I sigilli sono scattati successivamente ai controlli di sabato scorso svolti dalla Polizia di Stato insieme ad un’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza che hanno effettuato la verifica intorno alle ore 23,30 presso un noto night club della zona. All’interno, dipendenti, clienti e ragazze, una delle quali attirava l’attenzione del cane antidroga della Guardia di Finanza; il fiuto di “Fancy” questo il nome dell’animale, registrava qualcosa di anomalo ed infatti la ragazza, dopo alcuni tentennamenti, consegnava agli operatori di polizia due involucri in cellophane occultati tra gli effetti personali, contenenti sostanza stupefacente del tipo marjuana. Inoltre, sul davanzale della finestrella del bagno degli uomini posta ad oltre due metri di altezza, veniva rinvenuto un sacchetto di raso rosso contenente sia hashish che cocaina. Tutta la sostanza stupefacente veniva sequestrata a carico di ignoti.Al termine dell’iter procedimentale previsto dalle normative vigenti, il Questore di Fermo ha disposto la chiusura del locale.I locali della nostra costa rimarranno, anche per questo weekend, oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie della Questura, anche per verificare il rispetto della misura.