A Ravenna parte il laboratorio con la poetessa Alessandra Maltoni

RAVENNA - È partito negli scorsi giorni il laboratorio creativo "La stanza dei sogni" condotto dalla scrittrice poetessa, esperto esterno, Alessandra Maltoni presso la scuola elementare Filippo Mordani. L'incontro promosso dalla docente Flora Centra per la classe 2° è uno stimolo alla fantasia, alla lettura, alla scrittura. I lavori saranno illustrati dai bambini assieme alla professionista Vania Bellosi.





Il laboratorio creativo alla scuola Filippo Mordani con Alessandra Maltoni è incentrato in 3 incontri da 2 ore, un percorso per promuovere la motivazione all’osservazione, lettura, scrittura e stimolare la fantasia individuale dei ragazzi indirizzandoli alla bellezza di produrre arte e cultura.

Si tratta di un vero e proprio viaggio per scoprire il delicato mondo interiore dei giovani, con parole in gioco con la fantasia, le emozioni che stanno a cuore, parole pronunciate, scritte e illustrate.

Un percorso durante il quale gli alunni potranno raccontarsi e fare emergere i propri sogni, attraverso suggestioni, stimoli, giochi, l’esercizio all'ascolto, i bambini andranno alla ricerca del rapporto tra la scrittura e il pensiero poetico

Un laboratorio che vuole insomma restituire alle nuove generazioni la capacità di sognare.

Nel primo incontro conoscitivo sul piacere di pensare, ascoltare, disegnare, la professionista ha letto il suo racconto "Il safari in una stanza" pubblicato anni fa in una raccolta antologica, esperienza veramente vissuta dalla scrittrice. Ricordiamo che prima della pandemia, la scrittrice ravennate ha progettato e sostenuto per cinque anni il concorso nazionale "I ragazzi delle scuole raccontano".