Truffe anziani: nuovo ciclo di incontri a Torino a cura del Comm.to di P.S. San Paolo

Non è un mistero che le persone anziane siano spesso oggetto di "attenzioni particolari" da parte di soggetti che, anche approfittandosi della loro solitudine e del loro stato di salute, talvolta non eccellente, cercano con l’inganno e col raggiro di impossessarsi di denari e preziosi, custoditi principalmente in casa.



E’ dunque di fondamentale importanza sensibilizzare i nostri anziani, portandoli a conoscenza dei diversi stratagemmi utilizzati dai malintenzionati, i quali non esitano a spacciarsi per appartenenti alle Forze dell’Ordine, assicuratori, tecnici del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, ufficiali giudiziari, corrieri per consegne pacchi, pur di carpire la loro fiducia e introdursi nelle loro case.



Ed è proprio l’aver dato la propria fiducia a terzi e ritrovarsi poi derubati, a generare spesso, nella vittima, un forte senso di colpa e di vergogna: oltre al danno materiale, l’anziano dovrà dunque confrontarsi anche con strascichi di natura psicologica, talvolta lunghi e difficili da sanare.



Giovedì pomeriggio, al Centro Incontro Anziani di via Francesco de Sanctis 10-12 erano presenti oltre 80 persone, entusiaste dell’iniziativa che, oltre ad ascoltare hanno interagito molto.



Dalla platea, ad esempio, la domanda di un anziano: “Rischiamo di essere avvicinati anche fuori dalle nostre abitazioni? Se sì, dove? Cosa possiamo fare?”



Risposta: “Sì, l'approccio con la vittima designata può verificarsi sia nell'abitazione che in ambiente esterno. I luoghi dove accade più di frequente sono gli uffici postali, quelli bancari, mercati, farmacie e supermercati.



È importante osservare l'ambiente circostante e, se avete il sospetto di essere seguiti o osservati, dovete chiamare il 112. Se vi trovate, ad esempio, all'interno di un ufficio postale o bancario, è opportuno parlare di questa vostra percezione con il personale dell'ufficio o con quello preposto alla vigilanza.



Se invece siete in strada è opportuno che avviciniate un appartenente alle forze dell'ordine, oppure è consigliabile che entriate in un esercizio commerciale, in modo da trovare una compagnia sicura.



Altra domanda: “Se una persona viene in casa e ci dice di essere un poliziotto, come facciamo a capire che in realtà è un truffatore?”



Risposta: ”In primo luogo, se si tratta di personale in divisa, potete osservare all'esterno della vostra abitazione se c'è una macchina con colori di istituto.



Se questa persona afferma di essere personale in borghese, occorre chiedere qual è l'ufficio di appartenenza e successivamente contattare il 112 per verificare che personale appartenente a quell'ufficio sia stato mandato nel nostro stabile.



In ogni caso, quando la conversazione volge sul denaro o oggetti preziosi che abbiamo in casa, bisogna contattare il 112.



Il modus operandi delle forze dell'ordine non prevede richieste di tale tenore.



Condivisione esperienze: “Mi è capitato di ricevere una telefonata da una donna che si fingeva mia nipote. Ad un certo punto mi ha chiesto del denaro per fare fronte a spese mediche e lì ho ricordato quanto riferito dalla Polizia di Stato nello scorso incontro.



Nel momento in cui la conversazione si è spostata sul denaro ho capito che si trattava di un tentativo di truffa!”



Questi incontri seguono quello dello scorso giugno in circoscrizione e continueranno nei prossimi mesi, in date che verranno opportunamente pubblicizzate.



TORINO - Continua l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla tutela delle fasce più deboli della popolazione. Nell’ambito della già avviata campagna del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dal titolo “Più sicuri insieme”, volta a prevenire le truffe agli anziani, il Comm.to di P.S. San Paolo, in collaborazione con la Circoscrizione 3 della Città di Torino, ha avviato, già dalla scorsa estate, un ciclo di incontri informativi per sensibilizzare la popolazione sul tema.