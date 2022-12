NICOLA ZUCCARO - La Puglia corre sui binari con una nuova flotta di treni regionali sempre più moderna e per collegamenti più veloci tra i capoluoghi di provincia. - La Puglia corre sui binari con una nuova flotta di treni regionali sempre più moderna e per collegamenti più veloci tra i capoluoghi di provincia.





Ai 3 treni Jazz e i 28 treni POP già in circolazione, si aggiungeranno entro il 2025, altri 15 treni POP e 4 treni ROCK per il completamento della flotta pugliese. Essa in particolare coprirà il nuovo servizio Lecce-Brindisi-Bari in un'ora e 25 minuti.