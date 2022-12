MILANO – Quello che emerge dal Qatargate è uno “scenario preoccupante”, in questi casi “conta molto la reazione che deve essere ferma e decisa”, ne va della “credibilità dell’unione e delle nostre nazioni”: a dichiararlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles.“Credo ne parleremo anche oggi, noi chiediamo sia fatta piena luce, emergono contorni devastanti”, ha continuato.Sul caso Qatargate – ha aggiunto Meloni, ribadendo la linea – “le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato”, ora “si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti” perché “ne va della credibilità dell’Unione e delle nostre nazioni”.