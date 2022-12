Qatar ‘22, la Francia vince 3-1 con la Polonia e vola ai quarti di finale

Via Fifa World Cup fb







Al 91’ la Francia realizza la terza rete con Mbappè con un siluro di sinistro. Al 99’ la Polonia segna con Lewandowski su rigore concesso per un fallo di mano di Upamecano dopo il controllo al Var. Il rigore è ripetuto perché entrano numerosi calciatori della Francia in area dopo che Lewandowski si fa parare la conclusione dal portiere Lloris.

Nei quarti di finale la Francia sfiderà Venerdì 10 Dicembre alle 20 la squadra che vincerà la partita di stasera alle 20 Inghilterra-Senegal. Nel secondo tempo al 25’ Glik della Polonia di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 30’ la Francia raddoppia con Mbappè con un tocco al volo. L’arbitro venezuelano Jesus Valenzuela concede 9 minuti di recupero per le numerose sostituzioni nelle due squadre.

- Nei Mondiali del Qatar 2022 negli ottavi di finale la Francia vince 3-1 a Doha con la Polonia e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 44’ la Francia passa in vantaggio con Giroud con una conclusione di destro in diagonale su passaggio di Mbappè.