Paolo Villaggio: dal 14 al 16 dicembre 2022 sarà ricordato su Radio Techetè

Il programma è suddiviso in tre parti, che vanno in onda il 14, il 15 e il 16 dicembre e saranno disponibili per l’ascolto all’indirizzo https://www.raiplaysound.it/programmi/glispeciali . Un blob radiofonico, a cura di Francesca Vitale, con gli sketch del famoso personaggio di Fantozzi, ma anche di altri frammenti di interviste e interventi di Paolo Villaggio in Radio Rai.