Max Gazzé: ritorno discografico e live nei teatri nell'autunno del 2023

Grandi novità nel panorama musicale nazionale: Max Gazzè annuncia il suo ritorno discografico e live nell'autunno del 2023 con un progetto a tutto tondo che lo vedrà esibirsi anche sui palchi dei grandi teatri internazionali.





Cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, Gazzè ha da sempre la naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali.

Insieme ai suoi musicisti di sempre, l'artista il prossimo autunno sarà così impegnato con un tour che si preannuncia palcoscenico perfetto per i suoi suoni, che in Europa approderanno anche a Barcellona, Praga, Bruxelles, Berlino, mentre in Italia sono già in programma doppie date a Milano, Roma, Torino, Bologna e Cagliari.

Il tour partirà il prossimo 7 ottobre da Bruxelles e, in un calendario ancora in aggiornamento, le date già in programma sono: 11 ottobre Praga, 13 ottobre Berlino, 20 ottobre Barcellona, 28 ottobre Assisi, 3 novembre Catania, 5 novembre Palermo, 10 e 11 novembre Milano, 17 e 18 novembre Cagliari, 21 novembre Firenze, 22 novembre Genova, 23 e 24 novembre Torino, 2 dicembre Pescara, 3 dicembre Isernia, 4 dicembre Taranto, 5 dicembre Lecce, 13 e 14 dicembre Bologna, 16 dicembre Senigallia, 29 e 30 dicembre Roma.