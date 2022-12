Le Verdi Note dell'Antoniano: uscito il nuovo singolo dal titolo "E Natale sarà"

Una bella novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il nuovo singolo de Le Verdi Note dell'Antoniano dal titolo "E Natale sarà". Sarà presentato su Rai 1 il 25 dicembre dalle 9:40 ed è già disponibile in tutti i digital store e su Youtube con il video ufficiale. Una bella novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il nuovo singolo de Le Verdi Note dell'Antoniano dal titolo "E Natale sarà". Sarà presentato su Rai 1 il 25 dicembre dalle 9:40 ed è già disponibile in tutti i digital store e su Youtube con il video ufficiale.





Per quel che riguarda il video, promuove la pace ed è dedicato in particolare alle vittime dei bombardamenti al Teatro di Mariupol (Ucraina) e di tutte le guerre. Per questo, Le Verdi Note aderiscono alla campagna dell'Antoniano "Emergenza Ucraina - Operazione Pane", attraverso la quale si sostengono le realtà di Konotop, Odessa e Kiev; in particolare nella città di Brăila, Romania, al confine con l'Ucraina, presso la "Casa del Sorriso di Mariele" si sostengono madri, bambini, anziani e profughi di guerra.

Per donare, è necessario cliccare sul link del sito di "Emergenza Ucraina - Operazione Pane" ( https://www.operazionepane.it/emergenza-ucraina/ ).