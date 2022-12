Genova, ruba la merce da un supermercato e aggredisce la guardia giurata: arrestato

GENOVA - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 33enne per il reato di rapina impropria. Giovedì sera l’addetto alla sicurezza del supermercato IN’S di via Centurione ha notato il 33enne aggirarsi furtivamente tra gli scaffali, sorprendendolo occultare divere tipologie di merce all’interno del suo zaino.Giunto alle casse l’uomo ha pagato uno scontrino di circa un euro, a questo punto la guardia giurata lo ha fermato chiedendogli di aprire lo zaino. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga il soggetto ha strattonato il vigilante che però è riuscito a fermarlo e a chiamare il 112 NUE.Al suo arrivo, un equipaggio del Commissariato San Fruttuoso ha eseguito una perquisizione personale rinvenendo diversi generi alimentari, precedentemente sottratti, per un totale di circa 25 euro. L’uomo è stato tradotto in Questura dove si è accertato che è sottoposto all’obbligo di dimora nelle ore notturne e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.