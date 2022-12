Diego Crosara è Pasticcere dell’anno agli Awards di BarGiornale

È Diego Crosara, nota figura di riferimento della pasticceria italiana e responsabile dal 2018 della produzione del Gruppo Marchesi 1824, il Pasticcere dell’anno per Bargiornale. Crosara si è distinto tra le 30 nomination del noto network, arrivando primo e vincendo a pieno titolo il Premio Chocolate Academy Pasticceria dell’Anno dei Bar Awards, giunti quest’anno alla loro ottava edizione. È Diego Crosara, nota figura di riferimento della pasticceria italiana e responsabile dal 2018 della produzione del Gruppo Marchesi 1824, il Pasticcere dell’anno per Bargiornale. Crosara si è distinto tra le 30 nomination del noto network, arrivando primo e vincendo a pieno titolo il Premio Chocolate Academy Pasticceria dell’Anno dei Bar Awards, giunti quest’anno alla loro ottava edizione.





Gli Awards sono stati organizzati da Bargiornale per valorizzare la professionalità e l’innovazione nei bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e hotel italiani e sono promossi dai magazine Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti. Ogni premio viene assegnato per l’80% dagli addetti al settore e per il restante 20% dal voto online.

Sperimentazione, formazione, creatività: le direzioni lungo le quali il talento di Crosara dà grandi risultati sono diverse, tutte figlie dell’attitudine poliedrica di un professionista itinerante, mai fermo nello spazio e nel pensiero. "Fate il lavoro che vi piace e andrete a giocare tutti i giorni": questo il suo motto, centrale nella sua filosofia, la stessa filosofia che Crosara ha portato tra i più alti ranghi della pasticceria italiana, dalla scuola Cast Alimenti fino alla Nazionale italiana cuochi.

"È un’importante conquista questo award: una prestigiosa conferma del cammino intrapreso fin dal 1980, quando mi sono diplomato alla scuola di pasticceria di Cividale Del Friuli. Sono fiero arrivi in questi anni, durante i quali metto alla prova conoscenza e creatività al fine di creare nuove collezioni per il marchio Marchesi 1824, nel rispetto dei suoi principi di qualità ed eccellenza. Uno stimolo per continuare lungo questa strada, trasmettendo quelli che sono i miei più dolci e autentici valori" ha dichiarato Diego Crosara.