Conte: “Poveri non sono nemico da combattere”

ROMA - "C'è una narrazione tossica in questo Paese che vede i poveri come un nemico da combattere, addirittura il Presidente Meloni li tratta come tossici che prendono il metadone di Stato. Il vero nemico del Paese è questa narrazione". Così il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista