Vini Selvaggi vola in Puglia per un'inedita versione autunnale



Torna Vini Selvaggi, dal 12 al 14 novembre 2022, in un'inedita versione pugliese. La kermesse che riunisce le migliori esperienze del vino naturale per la sua edizione autunnale si sposta infatti dalla Capitale, che ne aveva ospitato i primi due appuntamenti, a Sannicandro di Bari. Con il patrocinio del comune pugliese, che ha messo a disposizione la splendida cornice del Castello Normanno-Svevo, in occasione di Vini Selvaggi si riuniranno oltre 60 cantine provenienti da tutta Europa, per presentare le loro etichette indipendenti.





Tanta Italia, ma anche Spagna, Francia, Germania, Slovenia, Polonia con oltre 800 vini in degustazione per apprezzare l’evoluzione che sta vivendo il mondo dei vini naturali e non solo. Saranno infatti presenti anche produttori di sidri, birre, vermouth, amari, gin, tutti accomunati dall’attenzione per una produzione priva di additivi e il più naturale possibile. All’interno della manifestazione saranno inoltre ospiti i principali produttori di olio extravergine, che è la punta di diamante della produzione agricola del territorio di Sannicandro, caseifici pugliesi con i loro formaggi e ristoratori pugliesi che proporranno un menù di prodotti locali. Un grande evento rivolto agli operatori del settore ma anche a tutti coloro che vogliono allargare le proprie conoscenze sul mondo del vino.

Vini Selvaggi nasce dall’idea di un gruppo di professionisti con esperienze e background nel mondo del vino, comunicazione e organizzazione di eventi, arte e cultura, che ha pensato di dar vita a una manifestazione che fosse un punto di raccordo tra giovani leve e produttori affermati, dedicata sia agli addetti ai lavori che agli appassionati. Un’occasione per i produttori di incontrare gli operatori del mondo della ristorazione, importatori, distributori e agenti di commercio, che hanno scelto di scommettere sui valori di un’agricoltura pulita e una vinificazione a basso intervento.





Il programma





Nelle giornate di domenica 13 e lunedì 14 novembre sarà possibile degustare tutti i prodotti presenti, semplicemente acquistando il ticket di ingresso, che dà inoltre diritto a un calice serigrafato con il logo di Vini Selvaggi. Nella giornata di sabato 12 è previsto un evento di apertura dedicato alle Enoteche di Vini Naturali che operano da Nord a Sud, con una grande mescita in cui sarà possibile assaggiare oltre 100 etichette, selezionate dagli osti più eclettici del vino naturale.

Nella stessa serata di sabato, sarà inoltre possibile partecipare alle proiezioni di due lungometraggi dedicati al vino naturale: "Call It Amber", che racconta la nascita degli orange wine e verrà presentato da Valter Kramar del ristorante stellato Hisa Franko in Slovenia, e "Pre-British", film sulla storia del vino di Marsala, alla cui proiezione saranno presenti il regista Andrea Mignolo e alcuni dei vignaioli protagonisti.

Da non perdere la presentazione del progetto "School of Natural Wine" di Fabio Bartolomei e Carlos Rodriguez Santamarca, il primo corso sulla viticoltura e vinificazione naturale.

Durante l’evento si potrà prendere parte a degustazioni guidate, condotte da ospiti internazionali come l’influencer Marcel DeCocq. Non mancheranno gli assaggi della gastronomia locale e l’intrattenimento musicale con ospiti internazionali del calibro di Alessandro Adriani, compositore e dj di musica elettronica di fama mondiale che vanta nella sua carriera una residenza di cinque anni a Berlino presso il celebre Berghain, il club più famoso del mondo.





Come arrivare





La scelta della location del Castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari permetterà a visitatori nazionali ed internazionali di raggiungere la meta grazie alla vicinanza (appena 20 minuti) con l’Aeroporto di Bari, che serve decine di destinazioni in Europa con voli low-cost. Saranno istituite navette e connessioni dirette con la Stazione FS di Bari Centrale così da favorire gli spostamenti dei visitatori.

I biglietti per Vini Selvaggi sono disponibili al link: www.viniselvaggi.com

Early Bird Ticket

€ 45 per i 3 giorni

€ 35 ingresso per sabato 12 e domenica 13

€ 25 ingresso giornaliero

Ingresso ridotto per gli operatori.