Ucraina: Mosca minaccia uso nucleare in regioni annesse

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

KIEV - Il Cremlino ha lanciato accuse al Regno Unito di aver "diretto e coordinato" il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Accuse che Londra respinge seccamente. "Pronti a usare il nucleare per le regioni annesse", ha detto il presidente russo Medvedev.Intanto proseguono gli scontri sui territori occupati. L'allarme aereo è stato dichiarato questa mattina in sette regioni dell'Ucraina: secondo i dati della mappa l'allerta riguarda le regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkassy, Kirovograd, Mukolaiv, Kharkiv e la parte della regione di Zaporozhzhia controllata da Kiev. A riferirlo l'agenzia di stampa russa Tass.Haluk Bayraktar, amministratore delegato dell'azienda Baykar, ha annunciato che molto presto i droni TB2 usati dalle forze ucraine “saranno dotati di missili capaci di colpire oggetti in volo”. Lunghi 6,5 metri e con un'apertura alare di 12 metri, finora sono stati in grado di contrastare solo obiettivi a terra, con la conseguenza che Kiev per combattere i velivoli iraniani utilizza jet da guerra, un metodo costoso oltre che rischioso per l'aeronautica.