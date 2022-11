Schianto elicottero: sequestrati atti società Alidaunia

BARI - Sono in corso perquisizioni e sequestri da parte dei Carabinieri negli uffici della Regione Puglia per acquisire gli atti abilitanti della società Alidaunia srl all’esercizio delle attività di trasporto aereo di persone. Si tratta di un atto dovuto legato alle indagini in merito al disastro avvenuto sabato 5 novembre nelle campagne tra San Severo e Apricena, nel Foggiano.Non sono note al momento le cause che hanno portato l'elicottero, in viaggio dalla Isole Tremiti, a precipitare nelle campagne foggiane, causando la morte di sette persone.Nel frattempo i corpi del medico del 118 e della famiglia slovena sono stati restituiti ai propri cari, mentre tra sabato e lunedì si svolgerà l'autopsia sui corpi dei due piloti. Intanto gli inquirenti avrebbero escluso l'errore umano, vista l'esperienza del primo pilota.